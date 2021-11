La coltivazione illegale di marijuana si spinge sempre più al limite. L’ultima trovata contempla perfino l’uso degli spazi pubblici. Ne sanno qualcosa i carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo che l’8 novembre scorso hanno trovato un arbusto alto 1,5 metri in un’aiuola lungo Corso dei Mille, nella periferia est della città. Il vegetale è stato subito estirpato e al momento sono in corso le indagini per cercare di arrivare all’individuazione dei responsabili. Non si tratta però del primo ritrovamento di questo tipo. Un episodio analogo era avvenuto a Milano lo scorso giugno, quando i militari dell’Arma avevano rinvenuto e sequestrato sette piante alte circa un metro collocate da ignoti all’interno di una fioriera pubblica a piazza Tripoli, un quartiere del capoluogo lombardo semi-periferico ma molto frequentato.