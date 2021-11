Un lungo applauso ha accolto Barack Obama al suo arrivo alla Cop26 di Glasgow. Aprendo il suo intervento l’ex presidente statunitense, duramente criticato da Vanessa Nakate, che lo ha accusato di non aver mantenuto le promesse del passato, ha ribadito che bisogna fare di più “sia collettivamente che individualmente”. “Il tempo sta scadendo – ha detto Obama, sottolineando di poter fare determinati discorsi dal palco proprio perché non più presidente – Abbiamo fatto significativi progressi dall’accordo di Parigi ma dobbiamo fare di più”. “È un decennio decisivo per evitare il disastro climatico”, ha ammonito l’ex presidente, ricordando che “i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti” e sostenendo che la lotta alla crisi climatica dovrebbe trascendere la normale geopolitica.