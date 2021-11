“L’Aifa si è già attivata per acquisire una quantità adeguata del farmaco antivirale orale per il Covid-19 molnupiravir, autorizzato in Gran Bretagna. Ciò al fine che anche l’Italia possa avere a disposizione anche questa arma”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico, nel suo intervento durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi con il commissario straordinario per l’emergenza generale Francesco Paolo Figliuolo e con il ministro della Salute Roberto Speranza. Locatelli ha anche fatto sapere che il direttore dell’Agenzia italiana del farmaco, Nicola Magrini, “ha già chiesto il dossier” proprio per consentire al nostro Paese di aver a disposizione anche questa terapia.

Nel suo intervento Locatelli ha ricordato l’importanza delle armi oggi già a disposizione, oltre ai vaccini, e cioè le “misure non farmacologiche” che spesso “vengono sottovalutate”. Il riferimento è alle mascherine e alla “responsabilità dei comportamenti individuali”.