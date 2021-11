“Io non ho mai visto nel dibattito sulle false pensioni di invalidità qualcuno che voleva abolire le pensioni di invalidità. Dobbiamo combattere le truffe sul reddito di cittadinanza, ma io rivendico quella legge. Non buttiamo il bambino con l’acqua sporca, abolirlo è un rischio per tutto il Paese”. A rivendicarlo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nel corso della presentazione del suo libro “Un amore chiamato politica”, a Roma. Di Maio ha anche ricordato come con il governo Draghi si sia deciso di “fare un tagliando” alla legge. “Può funzionare meglio, ma si tratta di una legge di civiltà“, ha sottolineato.