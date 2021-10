Pace già fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara? A guardare il profilo Instagram dell’attaccante ex Inter ora al Psg sembrerebbe proprio di sì. Nella notte Icardi ha pubblicato un post con alcuni scatti (d’archivio?) che lo ritraggono abbracciato alla moglie accompagnati da un messaggio d’amore in cui lascia intendere che lei lo abbia perdonato per il (presunto) tradimento con la sua amica Eugenia Suarez: “Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano“, ha scritto Icardi.

Se si guarda però il profilo Instagram di Wanda Nara c’è il rovescio della medaglia: la procuratrice sembra infatti ignorare il marito e restare salda nelle sue posizioni. Nessun riferimento al post di “Maurito” ma piuttosto ha pubblicato una foto di Lady Diana nelle sue storie: la principessa morì in un drammatico incidente stradale a Parigi il 31 agosto del 1997, esattamente un anno dopo aver divorziato dal principe Carlo perché stanca dei suoi continui tradimenti con Camilla Parker Bowles. Un riferimento puramente casuale? Intanto, senza Icardi “non arruolabile per motivi di famiglia“, proprio ieri sera il Psg ha vinto 3-2 contro il Lipsia.