Nuovo progetto musicale per Fedez. Ad annunciarlo è stato il rapper milanese via Instagram ieri 1 novembre. Il nuovo disco, in uscita il prossimo 26 novembre, si intitola ‘Disumano’ e conterrà ben 20 brani. Ad anticiparlo è arrivato il singolo ‘Morire Morire‘, uscito alla mezzanotte di oggi 2 novembre mentre il cantante era in diretta su Instagram.

Proprio sulla piattaforma social, dov’è seguito da 13 milioni di follower, ha condiviso anche un simpatico siparietto con il primogenito Leone, che ha potuto ascoltare in anteprima alcuni brani di ‘Disumano’. “Abbiamo qui – ha spiegato Fedez – un giornalista che ha ascoltato in anteprima il nuovo disco e volevo chiedere… Com’è l’album del papà? Bello?!“. Leone si è fatto inquadrare e poi, con un sorriso compiaciuto, ha risposto: “Noooo”. “Ok”, ha replicato Fedez amareggiato.

Ed infine, sempre via social, Fedez ha raccontato: “Oggi parte il pre-ordine del disco con in regalo una maglia limited edition, ci tenevo a raccontarvi l’idea dietro questa cosa: c’è l’opportunità di essere parte di una raccolta fondi che sto seguendo con la mia fondazione per la costruzione di un centro riabilitativo per bambini con problematiche neurologiche permanenti“. E ha concluso: “In questi giorni vi racconterò meglio l’iniziativa legata al disco per aiutare i bambini di TogetherToGo (l’organizzazione No-Profit coinvolta nella raccolta fondi, ndr)”.