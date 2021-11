Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza non usa mezzi termini per condannare le manifestazioni No Pass che hanno portato a un pericoloso aumento dei contagi in città: “Sono cresciuto nel rispetto della costituzione – ha detto in conferenza stampa -, ho sempre governato nel rispetto delle leggi, anche forse con troppa tolleranza. Siccome sono il responsabile della salute dei cittadini abbiamo preso delle decisioni. Chi verrà in piazza Unità d’Italia verrà punito con ammende importanti… siamo vicini alla zona gialla se torniamo a chiudere sarebbe un disastro, dopo quello che abbiamo fatto di tutto per aprire… non è tollerabile che poche persone hanno messo in ginocchio una città. Questa è una cosa grave, siccome in un momento grave, non esiste rispetto delle regole e la tolleranza esiste solo l’applicazione delle leggi. Questo è quello che farò, anche al limite della legge”