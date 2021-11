Disneyland Shanghai ha richiuso da oggi i battenti a tempo indeterminato dopo l’individuazione di un visitatore risultato positivo al Covid, per stroncare sul nascere un possibile nuovo focolaio del virus. Le autorità cinesi continuano a perseguire l’obiettivo zero contagi adottando misure severe a fronte di 92 nuovi casi rilevati ieri nel Paese, il numero più alto da settembre, anche in vista delle Olimpiadi invernali di Pechino del prossimo febbraio. In questo contesto lo Shanghai Disneyland Park, inaugurato nel 2016, ha chiuso immediatamente dopo la scoperta di un caso positivo in una visitatrice rientrata da un viaggio in una provincia vicino a Shanghai.