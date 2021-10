Basta contare le 50 (cinquanta!) auto blindate sputazzanti del corteo di Biden che da giorni sfrecciano per Roma, senza calcolare quelle degli altri 19 presunti “grandi”, delle loro first lady, più tutte le vetture e gli elicotteri delle forze dell’ordine, per capire che né questo G20 né gli altri summit faranno mai nulla contro i […]

La pandemia – L’identikit Covid, nella quinta ondata gli infetti sono più giovani L’età media si abbassa da 45 a 41 anni e il coronavirus questa volta colpisce più le donne. I vaccini proteggono ancora da malattia grave e decessi Di Natascia Ronchetti

Il tour Dibba scende (quasi) in campo: “Non posso darla vinta ai 5Stelle” A Siena la prima tappa per misurare il potenziale di un nuovo movimento: “C’è uno spazio politico scoperto” Di Tommaso Rodano

La battaglia di una valle Umbria, guerra per l’acqua: la sorgente contesa Il sito di Gualdo Tadino e Rocchetta spa. Vicino a Perugia, 500 famiglie lottano accampate nel bosco e in tribunale per ottenere il controllo della fonte che l’azienda sfrutta dagli anni 50 Di M. Cristina Fraddosio

La Turchia e il mondo che avanza A noi progressisti manca il “cuore” Miopia – L’Europa era convinta di poter aiutare il mio Paese sotto Erdogan Anni dopo ho capito che ci siamo illusi. Pensavamo di avere una narrativa da contrapporre alle destre. Ma non abbiamo fatto i conti con le emozioni Di Ece Temelkuran

Intesa confermata La tassa globale premia i furbi e penalizza i Paesi più poveri Storico, inadeguato, al di sotto delle aspettative: l’accordo sulle nuove regole di tassazione delle multinazionali su cui i leader del G20 ieri hanno aggiunto il loro sigillo al summit di Roma ha suscitato reazioni contrastanti. Le finalità del processo di riforma che ha visto 140 Paesi coinvolti in un lungo ed estenuante negoziato in sede […] Di Mikhail Maslennikov

Sabato – L’evento in Azerbaigian Un’altra conferenza: Renzi parte per Baku È appena tornato dall’Arabia Saudita, ma Matteo Renzi ha già pronto il prossimo viaggio. Tra pochi giorni volerà infatti a Baku, in Azerbaigian, dove lo aspettano per l’ennesima conferenza. Titolo: “Future of EU in the Global Stage”. Il futuro dell’Unione europea, insomma, in un panel che oltre alla presenza del senatore prevede anche la partecipazione […] Di Lorenzo Giarelli

L’ex candidato – Senza soldi Roma, Michetti molla (l’ha voluto Meloni) La parabolapolitica di Enrico Michetti è durata solo quattro mesi: ieri l’ex candidato gaffeur del centrodestra a Roma si è dimesso dal Consiglio capitolino. Non farà dunque il capo dell’opposizione alla nuova giunta Gualtieri. Una scelta che è arrivata a poche ore da un’altra umiliazione pubblica: secondo il rendiconto delle spese della sua campagna elettorale, […] Di Gia.Sal.

Si cambia Ai tiggì parlano solo i 5 vice di Conte Un tempo, quando il Movimento muoveva i primi passi in politica, c’era il divieto di andare in tv. Poi gli esponenti 5S sono diventati presenze fisse nei servizi dei tg e negli studi televisivi. Ora arriva il “nuovo corso” anche per quanto riguarda la gestione del rapporto con l’informazione: varata la segreteria, Giuseppe Conte ha […] Di RQuotidiano

Roma – Estrema destra Assalto alla Cgil, altre 6 misure cautelari Anche al leader veronese di Fn e a 2 ultrà di lazio e Inter. Tra le accuse, la devastazione Di Vincenzo Bisbiglia

A rischio giallo. Ora l’epidemia corre nel Nord-Est Il Sudtirol (provincia autonoma di Bolzano), con un valore di 101,7 contro l’85,6 della settimana prima, il Friuli-Venezia Giulia, a 96,5 con un valore quasi doppio rispetto alla settimana precedente, e il Veneto, a 61,4 contro il 48,3, sono le tre regioni con il valore maggiore dell’incidenza dei casi di Covid-19 ogni 100 mila abitanti, […] Di RQuotidiano

Paese chiave Israele: contagi tanti, morti pochi Per capire come andrà – Il 42% ha avuto la terza dose, SarsCov2 non fa più paura Di Peter D’Angelo

I costi in bolletta sono raddoppiati in 10 anni Un aumento del 54,4 per cento. Di tanto è cresciuto il costo medio della bolletta dell’acqua in Italia negli ultimi dieci anni, con punte che arrivano fino al 97,4 per cento registrato nel Lazio, in assoluto la regione dove l’incremento è stato più rilevante. Tradotto, una famiglia italiana di tre persone, con un consumo annuo […] Di Stefano Vergine

Sit-in anche a Firenze Ddl Zan, proteste in oltre 44 piazze: “Renzi colpevole” Non si fermano le proteste per l’affossamento al Senato del Ddl Zan contro l’omotransfobia. Da Torino a Firenze, da Bologna a Palermo a Cagliari per un totale di oltre 44 città in migliaia sono scesi in piazza per affermare i diritti della comunità Lgbtiqa. Lo ha fatto anche il promotore del ddl, Alessandro Zan, che […] Di RQuotidiano

Cardiologia L’Aquila “Vince il peggiore”. Il concorso sospeso dal Tar C’è un primo stop del Tar dell’Abruzzo che ha ordinato la sospensiva e il 1° dicembre discuterà del concorso di Cardiologia dell’università de L’Aquila, di cui il Fatto ha scritto lo scorso 4 settembre (“Cardiologia: ‘Vince il peggiore’. I ‘baroni’ litigano: ‘Una pazzia’”). È un concorso per un posto da professore associato, vinto da Luigi […] Di Alessandro Mantovani

Cemento a Milano San Siro, altro regalo di Sala a Scaroni: prima i grattacieli, poi il nuovo stadio Il mercato dei tappeti è durato poche ore. Tutto era già deciso fin da prima delle elezioni in cui Giuseppe Sala è stato riconfermato sindaco di Milano: l’operazione San Siro si farà. Lo sapevano Milan (Paolo Scaroni) e Inter (Alessandro Antonello), che hanno aspettato pazientemente la rielezione di Sala e poi hanno incassato il via […] Di Gianni Barbacetto

Mattanza dei 20enni Caivano, Napoli: ieri i funerali di Antonio Natale “Ora chi ha ucciso Antonio deve pagare”. Antonio è Antonio Natale, il ragazzo scomparso il 4 ottobre scorso dal Parco Verde di Caivano, e ritrovato cadavere un paio di settimane dopo in una zona di campagna tra Caivano ed Afragola. Ieri mattina, tra palloncini bianchi e azzurri, striscioni, fiori, si sono svolti in forma privata […] Di Vin.Iur.

L’inchiesta Droga dello stupro, la Procura sequestra i telefoni ai pusher: trema la Roma “bene” Potrebbe esserci un mondo nelle chat di Signal presenti nei due telefoni sequestrati a Clarissa Capone, la “zarina del Ghb”. Quello della cosiddetta “Roma bene”, in particolare: politici, professionisti, vip. Come “er senatore”, il politico non identificato dagli inquirenti “che abita davanti alla Cassazione” e che il 17 ottobre 2019 avrebbe ricevuto a casa una […] Di Vincenzo Bisbiglia

L’omicidio di Ercolano Ventenni morti, il camionista ha esploso 11 colpi. ‘Voleva uccidere’ Ha sparato ben 11 volte con una pistola Beretta e ha sparato mentre il bersaglio, due ragazzi in una Fiat Panda, si stava allontanando dalla sua villetta nella periferia di Ercolano. Si è difeso sostenendo di aver sparato solo quattro o cinque colpi, che la pistola si era inceppata al primo colpo, dopo essere stato […] Di Vincenzo Iurillo

Seguito dopo un litigio Barletta, 24enne ucciso a coltellate in strada Un 24enneè stato ucciso a Barletta nella notte fra il 29 e il 30 ottobre. Secondo le forze dell’ordine Claudio Lasala, questo il nome della vittima, si stava dirigendo verso la piazza del Duomo poco dopo mezzanotte, quando è stato raggiunto da una o due persone, una delle quali l’avrebbe accoltellato all’addome per poi fuggire. […] Di RQuotidiano

La Asl apre un’indagine Ischia, donna di 31 anni muore dopo il cesareo È morta all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno sull’isola di Ischia, dopo aver partorito. Ieri mattina una donna di 31 anni ha dato alla luce il suo primo figlio, con un parto cesareo; dopo qualche ora la donna, che secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno si chiamerebbe Sara Costagliola, ha avuto una forte emorragia ed […] Di RQuotidiano

Scomparsa a 101 anni Addio a Dall’Onda, fondò “Italia Nostra” La cofondatrice della onlus Italia Nostra, Desideria Pasolini Dall’Onda, è morta ieri all’età di 101 anni. Con la sua associazione, di cui è stata presidente dal 1998 al 2005, si è sempre impegnata per la salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali. “Italia Nostra persegue un nuovo modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione dell’inestimabile patrimonio […] Di RQuotidiano

Spariti da lunedì Cremona, ragazza di 15 anni scomparsa col fidanzato 18enne Una coppia di fidanzati è scomparsa a Cremona. Dei due, 18 anni lui e 15 anni lei, non si hanno più notizie da lunedì, quando i genitori di entrambi li hanno portati a scuola, il liceo “Anguissola”. “Non aver timore di tornare a casa, ti vogliamo bene e ti aspettiamo”, hanno detto la mamma e […] Di RQuotidiano

Guerra del vino Zaia: “Ho le prove che il Prosecco non è croato” “Ecco le carte, la pistola fumante di cui parlo da giorni, che riteniamo bloccheranno per sempre le ambizioni di riconoscimento europeo del Prosek avanzate dalla Croazia. Sono tavole, documenti, e riferimenti storici rinvenuti grazie all’apposita task force creata dal Veneto. Una storia che mai ha interessato il territorio croato”. Lo sostiene il presidente della Regione […] Di RQuotidiano

Treviso Morto Campeol il “vero papà” del tiramisù Il tiramisù perde il suo “papà”, Aldo Campeol, scomparso a all’età di 93 anni. Patron dello storico ristorante “Le Beccherie” di Treviso, Campeol e la moglie Alba, co-autrice della preparazione originaria assieme allo chef Roberto Linguanotto, non aveva mai brevettato la ricetta nata negli anni 60. Questo ha fatto fiorire varie ricette e leggende sull’origine. […] Di RQuotidiano

La riforma Orlando I nuovi “ammortizzatori”: più cari e non universali Quella che per mesi è stata annunciata come la nascitura “riforma universale degli ammortizzatori sociali” si è rivelata, al momento del parto, molto meno universale del previsto – visto che lascia ancora fuori gli autonomi – e sarà pagata anche dai lavoratori stessi con un aumento dei contributi. In ogni caso, le grandi imprese continueranno […] Di Rob.Rot.

Questioni comiche Teoria “pulisci-culo” alla Sorbona e tutti i trucchi di Rabelais ELEMENTI DI STILISTICA COMICA Un tratto stilistico fra i più divertenti è l’uso di parole bizzarre, specie in sequenza. Nella sua tesi di laurea, finalmente pubblicata in italiano da Quodlibet un mese fa, Leo Spitzer (1910) catalogò quelle inventate da Rabelais per Gargantua e Pantagruele, il capolavoro comico del 1500 che narra la vita e […] Di Daniele Luttazzi

Racket sessuale Epstein, la “verità” di Andrew. Discredito sull’accusatrice Per gli avvocati inglesi la donna che denuncia il principe “cerca solo soldi” e la sua causa è “da archiviare” Di Giampiero Gramaglia

Sudan Burhan punisce la marcia contro il golpe: 5 morti e 170 feriti Khartoum brucia mentre si urla “rivoluzione”. In Sudan i cittadini sono scesi per strada per protestare contro il golpe che ha rimosso il governo transitorio: è la “marcia del milione” per dire no alle divise che hanno deposto lunedì scorso il primo ministro Abdalla Hamdok, rilasciato ieri dopo il sequestro, ma ancora sotto stretta sorveglianza. […] Di RQuotidiano

Honoré de Balzac “Faustina è l’unica donna spirituale e colta d’Italia” Nel 1836 a Torino lo scrittore incontra la marchesa Roero di Cortanze e se ne invaghisce. Lei ricambia: “Non è bello ma affascinante: abbiamo parlato dell’amore” Di Massimo Novelli

A tutto volume Riesumati i Pink Floyd di 35 anni fa Torna l’album “A Momentary Lapse of Reason”, come se fosse registrato dal vivo Di Guido Biondi