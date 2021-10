“Matteo Salvini ha ottenuto il miracolo di far tornare la legge Fornero tra un anno. Non so come faccia a intestarsi la legge di Bilancio. In più, si ritrova la ex ministra al governo come consulente. Questa è la grande riforma: il ritorno a dieci anni fa”. Sono le parole del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, sulle dichiarazioni del leader della Lega, secondo cui il risultato della bozza della legge di Bilancio sarebbe merito suo. “Joe Biden ha elogiato Mario Draghi? Non ho mai sentito un presidente americano che dicesse a un nostro presidente del Consiglio ‘sei un cretino’. È ovvio che almeno in pubblico si dicano le migliori cose. Ricordo anche presidenti Usa che davano del ‘genio’ a Silvio Berlusconi“.

Video La7