Ok in Cdm – Misure per 30 miliardi, 10 alle aziende

Per la serie “Le grandi scoperte della scienza”, pare che il Pd inizi a sospettare di Renzi. I soliti malpensanti lo incolpano financo del sabotaggio del dl Zan, sol perché molti dei suoi han votato contro e lui non ha proprio votato perché impegnato a sbucciarsi le ginocchia dinanzi a Bin Salman, noto cultore dei […]

No vitalizio? E Solinas rivaluta gli stipendi Riuscire a reintrodurre i vitalizi, renderli retroattivi e, già che c’erano, aumentarsi anche lo stipendio, riesumando la “scala mobile” degli anni Settanta. È la mirabile impresa portata in porto mercoledì notte dalla maggioranza del presidente sardista-leghista, Christian Solinas. Un exploit possibile grazie all’approvazione della “Legge Omnibus” – un moloch da 300 milioni di euro, passato […] Di Andrea Sparaciari

L’intervista – Paola Taverna “Prova generale per il Colle. Renzi tirerà la volata a B.” La nuova vita (anche) da vicepresidente vicaria di Giuseppe Conte è appena iniziata, ma Paola Taverna prova a guardare a medio termine: “Noi del M5S dobbiamo dare nuove risposte ai cittadini. Dopo tre anni di pandemia la gente ha nuove priorità, e dobbiamo intercettarle”. Il Senato ha affondato il ddl Zan. Brutta sconfitta per Pd […] Di Luca De Carolis

L’intervista – Totò Cuffaro “Ero uno scambista di voti Sono cambiato in cella” Le ha fatto piacere questa chiacchierata? Assolutamente sì, è un gesto di attenzione che apprezzo. Totò Cuffaro, il vasa vasa di Sicilia ancora traffica per edificare la sua Dc. Gli ultimi tre comizi sono stati bellissimi: San Cataldo, Caltagirone, Favara. Non le sono bastati i 1758 giorni di carcere. Ho pagato le mie colpe. La […] Di Antonello Caporale

Regione bloccata La nuova Calabria di Occhiuto parte bene: i due consiglieri più votati sono ineleggibili Lui non si capacita di tanta lentezza perché è passato quasi un mese dalle elezioni in Calabria che lo hanno incoronato vincitore e ancora manca l’ufficialità. “Se il sistema Calabria va in tilt per effettuare un semplice conteggio delle schede elettorali, come faremo ad approcciarci ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e […] Di Ilaria Proietti

Generale e presidente Burhan copia al-Sisi: il Sudan come l’Egitto Se lo prendiamo in parola, il generale Abdel Fattah al-Burhan è stato uno dei tre generali che nel 2019 è andato nella residenza del dittatore Omar al-Bashir – mentre le strade erano invase dalla folla che chiedeva democrazia – a dire che dopo 30 anni era finita. Quella conversazione deve essere stata difficile per il […] Di Fabio Scuto

Basta sussidistan I soldi del Rdc alle imprese in cambio di lavoro precario La cosa era nell’aria, da ieri è ufficiale: i grillini, officiante Mario Draghi, provano a far fare la pace a Confindustria col Reddito di cittadinanza dando alle agenzie private un pezzo della torta, ricca specie con la partenza del Pnrr e delle politiche attive del lavoro. Carlo Bonomi lo chiedeva da due anni buoni e […] Di Marco Palombi

Ddl Zan Proteste le piazze Lgbtq contro Matteo: “Vergogna” Il giorno dopo l’affossamento del ddl Zan al Senato, le piazze delle più grandi città italiane si riempiono per condividere rabbia e delusione. E anche se il voto di due giorni fa era segreto, migliaia di persone hanno le idee chiare su chi siano i principali responsabili della disfatta, che da queste parti ha il […] Di L.Giar.

Assessore calabrese ’Ndrangheta e voto di scambio: 5 anni a Talarico dell’Udc Scambio elettorale politico-mafioso. Francesco Talarico, segretario calabrese dell’Udc e assessore regionale al bilancio ancora in carica, è stato condannato a 5 anni di carcere. Si è concluso, con il rito abbreviato il processo “Basso profilo” istruito dalla Dda di Catanzaro: 4 assoluzioni e 21 condanne. Francesco Talarico è stato assolto dall’associazione a delinquere aggravata dal […] Di Lucio Musolino

Verso il “metaverso” Facebook cambia nome e logo: si chiamerà “Meta” Rebranding, lo chiamano così: Facebook cambia nome e diventa “Meta” in onore del metaverso che il fondatore Mark Zuckerberg mira a costruire come raccontato ieri in un’ora e mezza di presentazione all’annuale conferenza degli sviluppatori. Il logo azzurro, il simbolo dell’infinito, rappresenteranno solo la compagnia che sembra pronta a investire tutte le energie future sulla […] Di V.D.S.

Tribunale di Torino Mottarone, i due arrestati tornano ai domiciliari A cinque mesi dal crollo della funivia del Mottarone il tribunale del Riesame di Torino riscrive tutto: l’amministratore della concessionaria Funivie del Mottarone Luigi Nerini e il direttore d’esercizio Enrico Perocchio ritornano ai domiciliari. I due erano stati arrestati pochi giorni dopo la strage costata la vita a 14 persone, il 23 maggio scorso, e […] Di Marco Grasso

Trentino Caccia a bassa quota (di nuovo) nella valle del Cermis. I sindaci: “Dateci spiegazioni” “In data odierna, alle 11.12 circa, alcuni aerei presumibilmente militari hanno sorvolato le Valli di Fiemme e Fassa a bassa quota, in direzione Val d’Adige”. Il cielo del Trentino si è riempito del rombo di quattro caccia ed è ritornato il grande incubo del 3 febbraio 1998, la tragedia del Cermis, i cavi della funivia […] Di Giuseppe Pietrobelli

Il vertice da domani C’è il G20, dopo l’assalto alla Cgil il governo militarizza Roma Strade e fermate della metro chiuse, bus deviati, blocchi in centro e nel quartiere Eur. Una città paralizzata e militarizzata, con oltre 5.300 agenti in strada. È l’altra faccia del G20 a Roma, l’incontro dei grandi della Terra che si terrà domani e domenica al Roma alla Nuvola dell’Eur. I disagi per i romani inizieranno […] Di Vincenzo Bisbiglia

In risposta alla manovra La Fiom annuncia otto ore di sciopero In rispostaalla legge di bilancio approvata dal Consiglio dei ministri, il comitato centrale della Fiom ha approvato un pacchetto di 8 ore di sciopero. “La mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori” spiega il sindacato dei metalmeccanici, è stata indetta “per chiedere al Governo e al sistema delle imprese risposte in tema di crisi industriali e […] Di RQuotidiano

La morte di Fadil nel 2019 “Archiviare i medici che curarono Imane” La procura a Procura di Milano ha chiesto l’archiviazione per i 12 medici dell’Humanitas di Rozzano che erano stati iscritti per omicidio colposo, come atto dovuto per fare accertamenti, nelle nuove indagini ordinate dal gip sulla morte di Imane Fadil, modella marocchina e testimone nei processi sul caso Ruby, deceduta il 1º marzo 2019 dopo […] Di RQuotidiano

Il bollettino Covid-19 4.886 casi e 50 morti Indice Rt oltre quota 1 Sono 4.866 i positivi nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In aumento rispetto ai 4.598 di mercoledì. 570.335 i tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è allo 0,85%, in calo rispetto all’1% delle 24 ore precedenti. Ancora 50 i morti, 347 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 […] Di RQuotidiano

Viminale Amara, gli sms a Verdini: “Mi dici su Piantedosi?” Nell’aprile del 2016, Piero Amara, l’ex legale esterno Eni che ha rivelato l’esistenza della presunta Loggia Ungheria, era parecchio interessato alla nomina di Matteo Piantedosi, attuale prefetto di Roma, come futuro capo della polizia. È il 21 aprile 2016 e alle 13.15 Amara scrive a Denis Verdini: “Ciao, ti ricordi di Matteo Piantedosi?”. Non c’è […] Di A. Mass. e Sa. Ca.

Dopo 95 anni Giornalisti: l’Inpgi in crisi finirà nell’Inps (insieme al buco) Dopo 95 anni di storia e gli ultimi 11 bilanci chiusi in “rosso” sempre più profondo, col rischio concreto di non riuscire a pagare le pensioni già dal prossimo anno, l’Inpgi arriva al capolinea. L’istituto previdenziale dei giornalisti confluirà nell’Inps, anche se solo per la sua sezione che si occupa dei lavoratori dipendenti. Lo prevede […] Di Marco Franchi

Nuova sede Festival dell’Economia, sarà a Torino la prossima edizione Il festival internazionale dell’economia targato Editori Laterza-Tito Boeri saluta Trento, dopo il burrascoso divorzio con la Provincia che ha affidato l’edizione numero 17 della kermesse al gruppo Il Sole 24 Ore, e riparte da Torino. “Gli Editori Laterza, Tito Boeri e Innocenzo Cipolletta hanno accolto l’invito della Regione Piemonte e della città di Torino. Il […] Di RQuotidiano

Giustizia e Csm La cartabia ignora l’“autogoverno” Il ministro ritiene “una bella idea” che i magistrati non siano giudicati dal proprio consiglio superiore come dice la Costituzione, ma da un tribunale esterno creato ad hoc Di Piercamillo Davigo

Regno Unito Assange, sfida tra accusa e difesa sullo stato mentale Appello concluso – Gli avvocati americani insistono sull’estradizione, i legali dell’attivista menzionano le perizie degli esperti. Settimane per la sentenza Di Stefania Maurizi

Stati Uniti Biden: “1.750 miliardi per welfare e clima”, Ma senatori dem frenano Il presidente Biden ha annunciato ieri, prima di partire per il vertice del G20, il nuovo piano economico che verrà votato al Congresso la prossima settimana. Dei 1.750 miliardi, 400 saranno destinati all’infanzia, 555 all’energia pulita, 35 alla copertura sanitaria, 100 verranno destinati all’immigrazione. Due senatori centristi del suo partito hanno frenato: Krysten Sinema e […] Di RQuotidiano