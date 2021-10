“Ai politici di oggi dico di tenere davanti la Costituzione e di imparare a memoria l’Articolo 3“. Così la senatrice a vita Liliana Segre, nel corso del suo intervento stamattina in videocollegamento con Reggio Emilia dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria e il dottorato honoris causa, ha risposto al professor Alberto Melloni che le chiedeva di dispensare consigli ai politici. “Non mi sono mai occupata tanto di politica – ha detto la Segre – io sono io, come mi ha detto anche una volta il cardinal Martini. Penso che se i parlamentari avessero sempre tenuto davanti la Costituzione e in particolare l’Articolo 3 che tutti dovrebbero imparare a memoria, forse tanti errori non sarebbero stati fatti“.

A tutti i Grandi elettori del Parlamento italiano

Sosteniamo la candidatura al Quirinale della senatrice a vita Liliana Segre. Simbolo universale della Resistenza umana contro il male assoluto nazista e fascista e contro tutte le discriminazioni. Ella rappresenta la più alta testimonianza dei valori costituzionali di libertà e uguaglianza. Ci auguriamo che tutte le forze presenti in Parlamento condividano il nostro appello affinché la massime istituzioni non siano svilite da autocandidature prive di disciplina, onore e dignità.

Peter Gomez, Antonio Padellaro, Marco Travaglio e Furio Colombo

FIRMA ANCHE TU SU CHANGE.ORG E SOSTIENI LA CANDIDATURA DI LILIANA SEGRE A PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA