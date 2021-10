È stata annunciata da mesi sulla pagina ufficiale dei Gilet Arancioni, a suon di video e di proclami di arresto nei confronti del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e degli ‘abusivi’ al governo, e oggi è arrivato il fatidico giorno: è iniziata a Roma l’operazione Tuono dell’ex generale Antonio Pappalardo (che attualmente preferisce essere appellato ‘Maestro’ in virtù delle sue attività di compositore musicale).

Nei filmati, infarciti di propaganda no vax e di strali contro governo, vertici dei Carabinieri e Cgil, l’ex militare sfodera tutte le sue armi per convincere i seguaci a prendere parte alla ambiziosa protesta. E avverte: “Se siamo quattro gatti, non possiamo fare niente. Ma se siamo tantissimi e se polizia e carabinieri non arrestano gli abusivi, li licenziamo, perché siamo il popolo sovrano“.