Nuovo record di morti provocati dal Covid 19 in Russia: nelle ultime 24 ore sono stati 1.015, mai così tanti in un giorno dall’inizio della pandemia. Lo riporta l’agenzia Tass, in base ai dati del centro operativo anticoronavirus. I nuovi positivi accertati nell’ultima giornata sono stati 33.740, mentre dai primi mesi di diffusione del virus se ne contano più di 8 milioni. La popolazione russa è di circa 146 milioni di persone.

Intanto anche San Pietroburgo, la seconda città più colpita durante questa ondata dopo Mosca, sta prendendo provvedimenti per arginare i contagi: a partire da novembre verrà introdotto l’obbligo di esibire il green pass per partecipare a eventi nei grandi spazi al chiuso, con una capacità di più di 40 persone. E nei centri sportivi, cinema, teatri e musei da metà mese, e in ristoranti e negozi dal 15 dicembre. Lo ha reso noto il vice governatore, Boris Piotrovski. Il certificato verde si otterrà con gli stessi requisiti europei: la vaccinazione con doppia dose o un tampone effettuato fino a 72 ore prima della manifestazione.