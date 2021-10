Bill Clinton martedì sera è stato ricoverato in un ospedale di Los Angeles. Lo ha fatto sapere su Twitter il portavoce Angel Ureña. L’ex presidente 75enne – riporta Cnn – al momento si trova in terapia intensiva, ma solo come garanzia di sicurezza e privacy: le sue condizioni infatti non sono gravi. Non si tratta, a quanto dicono i medici, né di Covid 19 né dei problemi cardiaci che lo affliggono da tempo. Sembra invece che abbia un’infezione alle vie urinarie, molto comune tra gli uomini anziani. I suoi medici personali, Alpesh Amin e Lisa Bardack, gli hanno “somministrato antibiotici e liquidi per via endovenosa” e ora l’ex leader democratico è sotto osservazione, ma in via di guarigione.

Statement, from me, on President Clinton pic.twitter.com/Jbfl4evpcF — Angel Ureña (@angelurena) October 15, 2021

Clinton è all’Irvine Medical center dell’University of California, nella contea di Orange, a circa 40 miglia (64 km) a sud-est di Los Angeles. È “di buon umore e incredibilmente grato ai medici, agli infermieri e al personale che gli hanno fornito cure eccellenti” ha detto ancora Ureña. I medici californiani – in costante contatto con quelli di New York e con il cardiologo – sperano possa tornare presto a casa: “Dopo due giorni di cure, i globuli bianchi stanno scendendo e sta rispondendo bene agli antibiotici“. Da domani potrà prenderli anche per via orale.

L’ex presidente, che si trovava in California per un evento privato della sua fondazione di beneficenza, aveva già avuto problemi di salute: nel 2004 aveva subito un intervento di quadruplo bypass coronarico a causa di forti e frequenti dolori al petto. È tornato in ospedale per un polmone parzialmente collassato nel 2005. Nel 2010 si è invece sottoposto a un’altra operazione per l’inserimento di due stent in un’arteria. Da quando ha lasciato la Casa Bianca, nel 2001, ha adottato una dieta in gran parte vegana, per perdere peso e vivere in modo sano. Il suo ultimo impegno politico, dopo le primarie fallite nel 2008, è stato otto anni dopo il sostegno, anche quello senza risultati, per l’ascesa della moglie Hillary alla Casa Bianca.