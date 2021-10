I carabinieri della compagnia di Vico del Gargano, in provincia di Foggia, hanno arrestato a Firenze un uomo accusato di reati di violenza sessuale e maltrattamenti contro i famigliari. Le indagini sono partite dalla richiesta d’aiuto della minorenne, scappata dall’abitazione in cui viveva con i genitori. Alla prima ordinanza di fermo della Procura del capoluogo dauno è seguita una misura di custodia cautelare in carcere.

La giovane ha raccontato anni di vessazioni, minacce, ingiurie e percosse. Ha riferito di essere stata colpita anche una cintura e di aver subito violenze sessuali. Consigliata e aiutata dal nonno – che le ha offerto rifugio – ha deciso di allontanarsi da casa e denunciare il padre. I carabinieri non sono riusciti però a rintracciare subito l’uomo: nel frattempo era infatti partito verso una destinazione ignota. Questo particolare ha rafforzato i sospetti degli inquirenti foggiani, che lo hanno poi individuato a Firenze e, in collaborazione con il Comando provinciale del capoluogo toscano, sono riusciti a fermarlo. Il quadro indiziario dell’uomo comprende abusi e maltrattamenti contro i conviventi, aggravati dalla continuazione e commessi nei riguardi di una minore, avvalendosi delle relazioni domestiche con la figlia.