Analisi e numeri reali. I dem prendono molte città con meno consensi del ’16, il centro è irrilevante. I “ribelli” non si asterranno per sempre

Amministrative Lo schiaffo di Draghi a Salvini. E i ministri della Lega disertano La tempistica, in politica, ha una sua discreta importanza. E quella scelta ieri da Mario Draghi per incassare l’ok alla delega fiscale somiglia a un blitz per approfittare a caldo dello schiaffo preso dalla Lega alle Amministrative. La convocazione di cabina di regia e Consiglio dei ministri per discutere la riforma era arrivata lunedì già […] di Carlo Di Foggia

Giustizia Bavaglio procure. Per la stampa solo comunicati Post elezioni permettendo, oggi in commissione Giustizia della Camera si dovrebbe votare il parere sul bavaglio a magistrati e giornalisti, ovvero lo schema di decreto legislativo del governo sulla presunzione di innocenza. Un parere che, addirittura, nel testo proposto dal relatore Enrico Costa (Azione) chiede modifiche peggiorative per la libertà di informazione. Invece, il M5S […] di Antonella Mascali

Decide oggi Pignatone Il processo Becciu rischia l’annullamento per la mancanza dei file audio di Perlasca Colpo di scena al processo in Vaticano sui fondi alla Segreteria di Stato, che vede imputato anche l’ex sostituto agli affari generali, il cardinale Angelo Becciu. Il procedimento rischia addirittura l’annullamento. Ieri il promotore giudiziario aggiunto, Alessandro Diddi – dunque il pm – ha chiesto l’azzeramento. Il motivo è da ricercarsi nell’istanza dei difensori che […] di Vincenzo Bisbiglia

Marco Revelli “Tutt’altro che finito: il populismo si astiene, ma resta in agguato” Marco Revelli, cosa dice il voto delle città sullo stato generale della politica nazionale? È sotto gli occhi di tutti che il dato centrale è il livello dell’astensione, altissimo soprattutto nelle grandi città, che un tempo erano invece quelle con la maggiore affluenza. Il fatto che siano tutte sotto il 50%, tranne Bologna – che […] di Tommaso Rodano

Francesco Boccia “Nuova fase: al Pd per vincere servono 5Stelle e moderati” “Dobbiamo unire il più possibile per vincere nelle città al ballottaggio”. Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, il teorico dell’alleanza con il M5S, ma anche quello che è impazzito per settimane alla ricerca del candidato unico nelle città, mantiene un profilo basso. È stato tra i protagonisti del dossier Amministrative. Anche se in genere […] di Wanda Marra

Il seggio di Siena Letta prepara il Nuovo Ulivo, da Calenda fino ai grillini Non perde l’aplomb, Enrico Letta. Neanche mentre festeggia la vittoria in un ristorante di piazza del Campo a Siena, circondato solo dal suo staff e dal gruppo di dirigenti locali che l’ha supportato nella campagna di Toscana. Neanche mentre percorre le strade della cittadina sotto la pioggia, con un’espressione che trasuda soddisfazione. Lo schema non […] di wa. ma.

Lo sconfitto Lampi di Papeete bis: “Matteo” è azzoppato e riflette sullo strappo Tra le due opzioni che lo attanagliavano dalla lunga e drammatica notte elettorale – cioè fare il “draghiano” o iniziare a colpire l’esecutivo come reazione alla batosta elettorale – Matteo Salvini ha scelto la seconda. Che sia un Papeete bis è ancora presto per dirlo. Le spinte, però, ci sono tutte. Il leader della Lega […] di Giacomo Salvini

Milano Eletta la “nera” Valcepina Ma Meloni non la caccia Il suo è il terzo nome più votato di Fratelli d’Italia a Milano. Chiara Valcepina, la candidata protagonista dell’inchiesta di Fanpage sull’associazionismo neofascista e i presunti fondi neri al partito di Giorgia Meloni, entra in Consiglio comunale grazie a 903 preferenze. Meglio di lei solo un big come Vittorio Feltri (2.268 voti) e Riccardo Truppo, […] di Lorenzo Giarelli

Sfida per il campidoglio Secondo turno, Calenda minaccia Gualtieri: “O me o i Cinque Stelle” “Hanno detto che sono di destra? Sì, ma non si fa politica con il rancore”. Tradotto: sì a Gualtieri ma senza il M5S. Carlo Calenda guarda a sinistra, ma pone delle condizioni che potrebbero imbarazzare il Pd. Il candidato del centrosinistra potrebbe incassare presto l’endorsement di Giuseppe Conte. Per vincere nella Capitale, però, il tesoretto […] di Vincenzo Bisbiglia

I più votati Boom preferenze: Feltri e la nipote del Duce (FdI) Appena dietro la corsa dei big nelle grandi città, le elezioni amministrative concedono storie assai curiose: no vax, “figli di”, campioni di preferenze ed esclusi eccellenti. A Milano il record di preferenze in FdI ce l’ha Vittorio Feltri (2.268), che entra in Consiglio insieme ai due candidati coinvolti nell’inchiesta “Lobby Nera” di Fanpage, Francesco Rocca […] di Lorenzo Giarelli

Tra talk e social I salotti tv nella disperazione: Carlo affondato dagli exit-poll La maratona delle Tv è dedicata agli exit-poll e alle proiezioni, ma soprattutto al tema del giorno: “Perché Calenda non è stato eletto sindaco al primo turno?”. Estenuante dibattito tra ospiti residenti in zone a traffico limitato; facce nerissime; analisi di ore, tipo teatro lituano; speranza nella fallibilità degli exit-poll. Su Twitter c’è chi propone […] di Daniela Ranieri

Il medico indagato Michetti non sa di Pippo Franco col Pass falso “N on so niente. Abbiamo migliaia di candidati, non so di cosa stiamo parlando”. Enrico Michetti derubrica così Pippo Franco e i suoi 45 voti (lo spoglio è parziale) raccolti da candidato nella lista civica. L’aspirante sindaco di Roma per il centrodestra è realmente all’oscuro della presunta irregolarità che, secondo i Nas e la Procura […] di Vin. Bis.

Fu diffamazione “Patata bollente” Feltri condannato a pagare 11.000 € Il Tribunale di Catania ha condannato a una multa di 11 mila euro per diffamazione il giornalista Vittorio Feltri per il suo articolo sulla prima pagina di Libero del 10 febbraio 2017 dal titolo “Patata bollente” sulla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il giudice ha stabilito un risarcimento danni da stabilire in sede civile, fissando […] di RQuotidiano

Cassazione Borsellino quater: definitive le condanne per la strage di via D’Amelio e il depistaggio Apoco più di 29 anni dalla strage di via D’Amelio in cui furono uccisi Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta, la quinta sezione della Cassazione, presieduta da Stefano Palla, ha confermato le condanne di mafiosi e falsi pentiti imputati al processo cosiddetto “Borsellino quater”, incentrato sui depistaggi di Stato. Dunque, sono definitive le condanne […] di Antonella Mascali

L’intervista “Londra virtuosa solo sulla carta: è epicentro di corruzione globale” Susan Hawley è una veterana della lotta alla corruzione nel Regno Unito. Specializzata in politiche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, è fra i fondatori della ong Corruption Watch Uk, per la quale ha lavorato anche sulla trasparenza nel settore giudiziario. Oggi guida Spotlight on Corruption, che monitora il percorso delle legislazione britannica anticorruzione, […] di Sabrina Provenzani

Russia Un film tra le stelle, Mosca si riprende la scena spaziale I russi sono primi: di nuovo. Mosca batte sul tempo gli americani e gira il primo film nello Spazio della storia. Quando Hollywood e Nasa, con Tom Cruise ed Elon Musk in coro, l’anno scorso hanno annunciato di voler ambientare una storia in orbita, la Federazione che non ama mai arrivare seconda stava ascoltando. Dopo […] di Michela A.G. Iaccarino

Giorgio Parisi Un fisico da Premio Nobel. Con Manabe e Hasselmann Il Nobel per la Fisica finalmente torna in Italia. A vincerlo è Giorgio Parisi, romano di 73 anni, “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”. A condividere con lui il premio ci sono il giapponese Syukuro Manabe di 90 anni e il tedesco Klaus Hasselmann di 89, “per la modellazione fisica […] di Giorgio Sestili