L’esercito di Israele ha annunciato l’inizio dell’evacuazione dei civili nella parte est di Rafah, la città nel sud della Striscia di Gaza, in previsioni della temuta invasione militare via terra in un’area dove attualmente si trovano circa 1,2 milioni di sfollati palestinesi. Un’evacuazione “temporanea” e di “portata limitata“, l’ha descritta un portavoce dell’Idf, che riguarda le persone che “vivono a Rafah est“. L’operazione dovrebbe coinvolgere, sempre secondo l’esercito israeliano, “circa 100mila persone“. L’Idf ha anche lanciato nella parte est di Rafah dei volantini che invitano la popolazione civile a spostarsi temporaneamente verso le aree umanitarie allargate, in previsioni della possibile azione militare. I volantini sono in arabo e sono affiancati da sms, chiamate telefoniche e annunci sui media. Nella brochure che invita a evacuare dalla zona al confine con l’Egitto (in rosso) alla zona in giallo, è scritto che ci sarà “una forte azione militare”.

L’esercito israeliano ha quindi chiesto ufficialmente ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista dell’offensiva pianificata e annunciata ormai da mesi. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Secondo Sky News, le famiglie palestinesi hanno iniziato a fuggire dalle zone orientali di Rafah dopo l’ordine di evacuazione: alcuni residenti hanno già raccolto le loro cose per allontanarsi dalla zona con carri trainati da cavalli, auto e anche a piedi.

Hamas non ha lasciato “altra scelta che cominciare l’operazione” a Rafah, ha sostenuto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, parlando al suo omologo Usa Lloyd Austin, secondo quanto riportato dal suo ufficio. Nella conversazione Gallant ha aggiunto che “Israele sta facendo di tutto per arrivare ad una bozza per il rilascio degli ostaggi e un cessate il fuoco temporaneo“, ma “in questa fase Hamas rifiuta qualsiasi proposta che lo consenta”. Nei giorni scorsi il premier Benjamin Netanyahu aveva più volte minacciato che anche con un accordo Israele avrebbe comunque attaccato Rafah. E così l’intesa è sempre rimasta in stallo.

Idf: “Graduale spostamento dei civili” – Dopo aver detto che “c’è stata un’ondata di aiuti umanitari destinati a Gaza”, il portavoce militare ha sottolineato che l’esercito “ha ampliato l’area umanitaria ad Al-Mawasi”. Un’area – ha aggiunto – che comprende “ospedali da campo, tende e maggiori quantità di cibo, acqua, farmaci e forniture aggiuntive”. Per questo ci sarà “il graduale spostamento dei civili nelle aree specificate, verso l’area umanitaria”. Le informazioni sullo “spostamento temporaneo – ha aggiunto il portavoce militare -saranno trasmesse attraverso manifesti, messaggi SMS, telefonate e trasmissioni mediatiche in arabo”. Intanto nella notte c’è stato anche un raid israeliano contro due case a Rafah. I soccorritori hanno riferito di nove morti nella “famiglia Al Attar” e altri sette nella “famiglia Keshta”. Una fonte ospedaliera ha confermato il bilancio degli attacchi, precisando che sono avvenuti “nel campo profughi di Yebna a Rafah e nei pressi di Al Salam”.