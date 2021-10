La Uefa ha svelato il logo ufficiale di Euro 2024. Un grandioso spettacolo di luci all’Olympiastadion di Berlino, in Germania, dove il torneo si terrà in dieci città tra meno di tre anni, è culminato con la presentazione del logo: deriva dalle bandiere delle 55 federazioni affiliate alla Uefa e dai loro colori, che si assemblano in varie combinazioni, riflettendo la forma del tetto dell’Olympiastadion. La famosa Henri Delaunay Cup è presente al centro del logo, mentre le 24 fette colorate intorno al trofeo rappresentano le 24 squadre partecipanti all’Europeo. Il logo promuove un Europeo dove tutti si sentono i benvenuti e la diversità è celebrata: il calcio è un luogo in cui tutti dovrebbero sentirsi a casa e il logo è un primo passo per costruire quella casa in Germania per il 2024.

Per la prima volta il Paese ospita interamente la competizione. Nel 1988 il torneo si tenne nell’allora Germania Ovest, mentre solo quattro partite di Euro2020 si sono tenute a Monaco di Baviera. Lo slogan “United by Football. Vereint im Herzen Europas” rafforza ulteriormente il messaggio di unità, unione e inclusione. È lo stesso slogan utilizzato nel processo di offerta ed è stato selezionato insieme alle città ospitanti. Inoltre, ogni città ospitante – Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda – ha selezionato un famoso punto di riferimento da presentare sui rispettivi loghi della città.