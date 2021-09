Prima categoria, girone A. Sul 2 a 0 tra Oleggio Castello e Carpignano (Novara), a circa metà del secondo tempo, l’arbitro Andrea Felis di Torino espelle l’allenatore della squadra ospite, Giovanni Alosi, per proteste. Questi, tuttavia, si avvicina al direttore di gara e gli sferra un pugno in pieno volto. La scena è stata pubblicata dalla testata VCO Azzurra Tv. La partita è sospesa ed è stata decretata la vittoria a tavolino per 3 a 0 per l’Oleggio. E ora Alosi rischia una lunga squalifica (oltre alla denuncia).

Video Facebook/VCO Azzurra Tv