Rallentare il traffico, per protestare contro l’introduzione del green pass dal 15 ottobre. Gli autotrasportatori italiani si sarebbero coordinati – attraverso Whatsapp e Telegram – per dare il via oggi a uno sciopero sulla maggior parte delle strade e delle autostrade. La mobilitazione – secondo quanto è trapelato – è spontanea: nessuna associazione di categoria l’ha infatti confermata. E consiste nel mantenere un’andatura di viaggio estremamente lenta, con una velocità massima di 30 chilometri orari e le 4 frecce del mezzo accese, come segnale.

Non si sa come l’azione di protesta potrebbe evolvere e quanto durerà, ma l’allerta è alta e si attende una quantità significativa di adesioni: “35mila camionisti si organizzano per fermare i criminali della dittatura” si legge sul gruppo Telegram “Basta dittatura!“. Oppure “Dalle 00.00 del 27 e per tutta la settimana blocchiamo le corsie autostradali, 30 km/h e 4 frecce per riconoscerci #nogreenpass” sulla chat “Camionisti No Green pass“. Non mancano poi video di rabbia da parte dall’interno del camion contro il certificato verde. A inizio settembre anche la Fao Cobas, organizzazione sindacale di mezzi pesanti, aveva a sua volta proclamato uno sciopero per l’11 ottobre: tra le sue istanze anche l’opposizione a “ogni forma di obbligo di vaccinazione anti-Covid e/o Green pass ai lavoratori dipendenti”.

