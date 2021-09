Ospite di Otto e mezzo su La7, il segretario del Pd, Enrico Letta, affronta diversi temi politici, dalle prossime elezioni amministrative alla situazione interna al governo. Per l’ex premier una “convergenza tra gli elettorati” di Pd e M5s “è naturale” in eventuali ballottaggi e sulle piazze riempite da Giuseppe Conte, sottolinea: “Mi fa piacere, è una cosa positiva”.

E su Matteo Salvini il segretario è netto: “Non credo che la vicenda di Salvini e del green pass possa essere archiviata così – dice rispondendo alla conduttrice, Lilli Gruber – Mi sembra che stia succedendo qualcosa al loro interno”. Quindi continua: “Mi sembra che ogni cosa che dice o fa Salvini venga contraddetta dai suoi uomini al governo e che stia cercando di far di tutto per inseguire la Meloni nelle sue battaglie e sono tutte battaglie di opposizione”. Tutte battaglie che, conclude, “vengono sconfessate dal governo”.