In occasione del Berlin Fridays for Future, Greta Thunberg ha parlato davanti a migliaia di manifestanti riuniti nella capitale tedesca, poco prima delle elezioni generali tedesche del fine settimana. “Nessun partito politico è vicino a proporre un percorso che sia coerente con l’accordo di Parigi” ha detto. “Dobbiamo continuare a chiedere ai nostri leader di intraprendere una vera azione per il clima”