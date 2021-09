“La maggioranza del mondo più ricco si è vaccinata, oltre il 90% degli africani sta ancora aspettando la prima dose. Questo è un atto d’accusa morale contro lo stato del nostro mondo, è un’oscenità“. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, aprendo il dibattito della 76esima Assemblea Generale e parlando di “surplus in alcuni Paesi e scaffali vuoti in altri“. “Da un lato vediamo vaccini sviluppati in tempi record – ha proseguito – dall’altro vediamo quel trionfo annullato dalla tragedia della mancanza di volontà politica, dall’egoismo e dalla sfiducia”