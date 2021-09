“Ci state rimandando al lavoro con un mandato chiaro per farci superare la pandemia e per amministrare i giorni più luminosi a venire. Amici miei, è esattamente quello che siamo pronti a fare”, cosi’ il premier canadese, Justin Trudeau, dopo aver ottenuto il terzo mandato, vincendo le elezioni parlamentari senza avere la maggioranza dei seggi. Il Partito Liberale ha vinto ottenendo 156 dei 338 seggi disponibili alla camera bassa del Parlamento, ma per approvare le leggi, i liberali dovranno necessariamente contare sull’aiuto di altri partiti. “Vedo i canadesi uniti, insieme nella vostra determinazione a porre fine a questa pandemia, insieme per una vera azione per il clima, per i 10 dollari al giorno per l’assistenza all’infanzia, perché le case siano alla portata delle famiglie della classe media, per il nostro viaggio condiviso sulla via della riconciliazione”, ha dichiarato Trudeau.