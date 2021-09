Il deputato del Movimento 5 stelle, Giovanni Vianello, ha lasciato il gruppo dopo aver votato contro il decreto “grandi navi” alla Camera, in difformità con quanto fatto dal resto del Movimento. Ad annunciarlo è stato lo stesso Vianello, prendendo la parola in Aula: “La prima cosa che ha fatto il Movimento con il nuovo capo politico è stato presentare un emendamento al Senato per garantire la continuità produttiva dell’Ilva di Taranto, notoriamente lo stabilimento crea malattia e morte – ha spiegando, parlando di “ultima beffa che si fa dell’ambiente” – Dopo aver votato norme di favore per le trivellazioni siamo arrivati al punto di dare soldi a un’industria che crea malattia e morte”. Secondo Vianello “si doveva chiudere quell’area a caldo“, invece, “abbiamo fatto come tutti gli altri” e con il decreto grandi navi sono stati “celati 700 milioni da dare all’Ilva”. “Per questo annuncio il mio voto contrario e contemporaneamente l’uscita dal gruppo del Movimento 5 stelle”.