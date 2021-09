Sul Green pass “bisogna vedere la realtà in modo pragmatico”. A segnare la distanza totale con il leader della Lega Matteo Salvini non solo del governo, ma anche e soprattutto di una parte sempre più consistente del Carroccio è il “suo” ministro Giancarlo Giorgetti. Nella settimana in cui il governo si prepara a rafforzare ed estendere i controlli, il titolare dello Sviluppo economico si è esposto in favore delle misure e ha sconfessato la linea del suo leader. “Penso che il Green pass sia utile”, è stata la sentenza pronunciata in mattinata. Ma non solo. In serata è stato ancora più netto parlando dei lavoratori. “Quella di estenderlo a tutti è un’ipotesi in discussione”, ha detto all’agenzia Ansa a margine di un incontro ad Assisi.E questo nonostante solo l’8 settembre scorso Salvini dicesse esattamente il contrario (“Non verrà esteso a tutti i lavoratori”). Il ministro dello Sviluppo economico leghista ha una posizione completamente opposta: “L’esigenza delle aziende è di avere la sicurezza per chi opera nei reparti. Credo, quindi, che si andrà verso un’estensione senza discriminare nessuno, possibilmente. Soltanto un contagiato, al netto delle conseguenze sanitarie rischia di far chiudere tutta l’azienda. Dobbiamo dare un sistema di certezze sia sotto il profilo sanitario che sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro“.

E a questo punto la questione si sposta sul fronte politico interno al partito: Matteo Salvini rappresenta ancora la maggioranza della Lega? La domanda è d’obbligo, visto che in poche ore autorevoli esponenti del Carroccio hanno rilasciato dichiarazioni che si allontanano parecchio da quelle del segretario. Oggetto del contendere? L’estensione dell’obbligo di Green pass nei luoghi di lavoro pubblici e privati, notoriamente osteggiata da Salvini. Giorgetti è stato molto chiaro: l’emblema della corrente governista della Lega ha usato parole definitive sul passaporto verde che invece non piace al leader del Carroccio. Nelle sue prime dichiarazioni del mattino, Giorgetti aveva cercato di sminuire l’attrito ma ribadito le distanze: “Come ovunque ci sono quelli che la pensano in un modo e chi in un altro. Io credo che in modo pragmatico bisogna vedere la realtà e se non riusciamo a contenere il fenomeno purtroppo poi ci sono le altre misure, che dobbiamo evitare”, ha detto a Città di Castello. “Penso che il Green pass magari ottenuto anche con i tamponi salivari che dal 23 settembre diventeranno omologati sia utile perché dobbiamo essere prudenti e ancora per un po’ seguire le regole. Se le osserviamo tutti torneremo alla libertà vera prima possibile“.

In linea con quanto detto da Giorgetti c’è Massimiliano Fedriga. Che, sempre oggi, ha fatto notare come “se anche una Regione dovesse passare in zona arancione o rossa, col Green pass si può tenere aperto”. Secondo il governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle Regioni è “sbagliato paventare nuovi lockdown perché quest’anno abbiamo armi in più che danno un’alternativa: non possiamo più permetterci che in arancione si chiudano i ristoranti”. Ieri, invece, era stato Attilio Fontana, governatore della Lombardia, a dire a Repubblica che il Green pass “è un mezzo per realizzare una maggiore libertà, si possono fare tante cose e impedire alle persone di correre rischi. L’ho sempre visto in modo positivo”.

Come dire: lo stato maggiore della Lega la pensa in modo opposto rispetto a Salvini, uscito tronfio dall’incontro con Mario Draghi pochi giorni fa: il premier, aveva detto ai giornalisti, non estenderà il green pass. E invece, quella che comincia oggi dovrebbe essere proprio la settimana in cui il governo dovrebbe procedere ad estendere l’obbligo del green pass per i dipendenti pubblici e per quelli di aziende private in settori – come ristorazione e palestre – in cui c’è l’obbligo per i clienti. “Non ne so nulla e non commento le ipotesi. Quando ci sarà una proposta la commenteremo. Le vignette sul Corriere della sera non sono ancora fonte di legge e quindi evito di commentarle”, ha detto Salvini. Secondo il quotidiano di via Solferino, infatti, l’obbligo del green pass dovrebbe valere dalla prima metà di ottobre e dovrebbe riguardare milioni di lavoratori. Resta da capire cosa fare solo delle aziende private mentre in quei posti dove già i clienti già sono obbligati a mostrare il certificato anche titolari e dipendenti dovranno averlo. E dunque ci vorrà il green pass per lavorare in ristoranti, bar, palestre, piscine, circoli sportivi, cinema, teatri, sale concerti e sale da gioco. Stesso ragionamento e stesse regole per la pubblica amministrazione.

Già domani Draghi potrebbe incontrare i ministri per mettere a punto il provvedimento mentre giovedì dovrebbe essere convocata la cabina di regia politica a Palazzo Chigi e subito dopo il Consiglio dei ministri. Da sciogliere è il nodo delle altre aziende private, visto che è ancora in corso la trattativa tra Confindustria e sindacati sopratutto per quanto riguarda il pagamento dei tamponi per i lavoratori che non hanno intenzione di vaccinarsi. Al governo, però, la linea del premier – e del ministro della Salute Roberto Speranza – avrà anche l’appoggio dei ministri della Lega. Le parole di Giorgetti, infatti, vanno sommate a quelle di qualche giorno fa di Luca Zaia: “Nella Lega la linea che vince è quella della responsabilità messa nero su bianco dai governatori” ha detto il governatore del Veneto. Nel suo partito Salvini sembra essere diventato minoranza.