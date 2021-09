“Non sono vaccini, ma sieri assassini”. A dirlo sono i manifestanti “No Green Pass” che questo pomeriggio hanno marciato per le vie di Milano. Poco più di un migliaio di persone sono partite in corteo da piazza Fontana scandendo slogan ed epiteti contro governo, virologi, giornalisti, ma non solo. Nel mirino anche l’Università Statale di Milano presidiata dagli agenti in tenuta anti sommossa. Da lì il corteo si è spostato prima di fronte al Tribunale di Milano e poi alla Camera del Lavoro.