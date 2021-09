Materassino, narghilè e relax. Ma non siamo sulle spiagge incontaminate di qualche paradiso tropicale: è notte, piove a dirotto e per di più ci troviamo a Brooklyn, New York. Un tizio ha pensato bene di affrontare la tempesta Ida con filosofia, ha gonfiato il suo materassino da mare e si è lasciato cullare dall’acqua che ha inondato le strade della sua città trasformandola in una gigantesca piscina. Un comportamento che non è passato inosservato e che gli è valso migliaia di visualizzazioni in rete.