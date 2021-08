Wikipedia, la celebre enciclopedia on line, mette il suo sigillo sulla guerra in Afghanistan attribuendo la vittoria ai Talebani. Un segnale di nessun valore geopolitico ma di significato simbolico rilevante. Sulla pagina della versione inglese dell’enciclopedia dedicata al conflitto iniziato 20 anni fa e appena concluso è comparsa la dicitura “Result: Taliban victory”. L’enciclopedia cita una decina di articoli e studi comparsi sulle più importanti testate internazionali, dal New York Times al Washington Post, per motivare l’attribuzione.

Nata nel 2001, Wikipedia conta oggi circa 1,7 miliardi di utenti mensili che possono accedere alle 55 milioni di voci disponibili. Il contributo alle voci è libero ma sottoposto a diversi livelli di controllo, compresa la valutazione delle fonti su cui sono basate le enunciazioni. Solo in Italia i contributori sono circa 10mila. L’enciclopedia è gestita da Wikimedia, con sede a San Francisco, negli Stati Uniti. In passato sono state sollevate alcune critiche sulle modalità con cui sono gestiti e selezionati gli sterminati contenuti del sito.