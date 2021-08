Fratelli d’Italia si conferma il primo partito potenziale, con oltre un quinto delle preferenze. Ma alle sue spalle la Lega si allontana: il gap tra le due forze del centrodestra cresce dallo 0,3% allo 0,8%. Il Pd resta stabile, mentre il vero balzo in avanti – dopo l’investitura a leader dell’ex premier Giuseppe Conte – lo fa il Movimento 5 Stelle: dal 15,5% al 16,3%, con un guadagno di otto decimali in meno di un mese. È il quadro che emerge dal sondaggio Swg per il Tg La7 datato 30 agosto, a quasi un mese dall’ultima rilevazione (2 agosto), quando il dibattito politico ruotava intorno alla riforma della giustizia e Conte non era ancora stato formalizzato come nuovo capo del partito grillino (il voto su SkyVote per il presidente e per lo statuto si sarebbe tenuto nei giorni successivi).

E allora ecco che i pentastellati tornano dalle vacanze con quasi un punto in più nei sondaggi, anche se sono ancora al quarto posto tra i partiti con più preferenze: in testa, come anticipato, c’è quello di Giorgia Meloni, che resta quotato al 20,6% senza la minima variazione durante agosto. Cala sensibilmente, invece, la Lega (-0,5%, dal 20,3% al 19,8%), ormai tallonata dai dem (+0,1%, dal 19,0% al 19,1%). La leggera crescita di Forza Italia (+0,2%, dal 6,8% al 7%), poi, è speculare alla perdita di Azione di Carlo Calenda (-0,2%, dal 3,9% al 3,7%). Segue Sinistra italiana, stabile al 2,7%. E Italia viva? Per trovare la formazione renziana, come sempre, bisogna passare alla seconda schermata: eccola al 2,4%, in crescita dello 0,2%, davanti a Mdp-Articolo 1 (2,3%), +Europa (2,0%), Verdi (1,6%) e Coraggio Italia (1,0%).