Il poeta performativo dell’amore, già fenomeno letterario con i suoi libri di successo e oltre 100 date all’anno di “poesie dal vivo” in tutta Italia, approda per la prima volta nel mondo dei podcast con questo daily che potrebbe essere definito di “servizio pubblico sentimentale”.

In 20 puntate da 15 minuti (pubblicate a partire dal 2 agosto) l’esperto di affari amorosi Guido Catalano – accompagnato dal terribile e vessatissimo tecnico del suono Enzo – risponde alle richieste d’aiuto degli innamorati infelici, dei mariti insicuri, dei traditori potenziali e di chiunque abbia bisogno di un po’ di balsamo sull’organo che irrora sangue e emozioni nelle nostre vite e per regalare consigli spropositati, perle di saggezza, strategie autolesionistiche, cazzeggi poetici come se fosse su un palco.

Un podcast esilarante e intimo per parlare d’amore nei momenti più estremi, ma anche per toccare temi diversissimi come l’omosessualità e il body shaming e la solitudine metropolitana, con la leggerezza capace di rara intensità che ha stregato centinaia di migliaia di appassionati dei suoi live e dei suoi libri. Il podcast sarà disponibile su tutte le piattaforme di audio gratuite e sul sito di Chora Media. Brillante, sconveniente, toccante, esilarante, sentimentale, Amare male è il primo podcast di un autore da oltre centomila copie di libri vendute.