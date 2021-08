è ormai arrivata al settimo mese di gravidanza. La sindaca diha ormai messo su una bella pancia e sui social ha voluto condividere questo momento intimo, scrivendo un post in cui racconta in prima persona quest’esperienza. Ma non solo. La prima cittadina M5s, ha voluto anche raccontare la realtà di milioni di donne italiane, meno fortunate di lei, che non sempre possono vivere l’esperienza della maternità serenamente.

Il pancione, scrive la sindaca, “che negli ultimi mesi si è fatto via via più ingombrante, mi tiene buona compagnia”, e Andrea (questo il nome scelto per il bimbo in arrivo) “con qualche calcio ben assestato, si sincera che abbia sempre ben chiara la sua presenza”. Il settimo mese si fa sentire. “Mi stanco più facilmente – confessa la Appendino – spesso non riesco ad avere una buona qualità del sonno e, come è normale che sia, devo prestare particolare attenzione all’alimentazione e alle attività che svolgo durante la giornata”. Non tutte le gravidanze, però, sono uguali. E la prima cittadina ne è consapevole. “Io vivo la gravidanza come una bella esperienza, ma non è detto che sia così per tutte le donne. Ognuna la vive a modo suo – dice ancora – C’è chi la rifarebbe subito dopo il parto e chi invece non ne vuole mai più sapere. Non esiste il giusto e sbagliato, e non possono esistere giudizi”. L’esperienza, spiega, è intima e profonda e per questo “esclusivamente personale”.

L’esponente del Movimento, quindi si apre ancora, e racconta che lei sta continuano a lavorare. “Certo, bisogna fare i conti con le nausee dei primi mesi (chi le ha) e con alcune attività che portano ad affaticamento eccessivo che vanno evitate, ma diciamo che, nel mio caso, il 90% delle attività si possono portare avanti senza particolari problemi”. Per la Appendino, la gravidanza va “normalizzata”. Bisogna quindi “creare quella consapevolezza del fatto che essere incinte non significa essere malate – continua – Frase spesso scritta e detta ma raramente davvero interiorizzata”. Per questo, secondo la sindaca, la Legge che ha dato la possibilità alle donne di lavorare fino al nono mese “è un ottimo segnale”. Ma in Italia c’è ancora molta strada da fare e serve, secondo la sindaca, “cambiare il punto di vista sull’intera vita professionale della donna (ma anche degli uomini”, da vedere non più come una “scalata” ma piuttosto come un “cerchio” con un diametro che si allarga man mano con diverse esperienze “inclusa la maternità”.