Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 7.30 dalla sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) nel mare Tirreno Meridionale, davanti alla costa ovest della Calabria, ad una profondità di 200 km. L’epicentro del sisma a 58 km da Lamezia Terme (provincia di Catanzaro). La scossa è stata percepita anche a Messina.

Non si segnalano danni a persone o cose. Secondo quanto riporta La Gazzetta del Sud, il traffico ferroviario sulla linea Paola-Reggio Calabria è stato sospeso in via precauzionale per verifiche tecniche, in particolare tra Longobardi e Amantea e tra Pizzo e Zambrone, per poi essere ripristinato.