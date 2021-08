Diverse migliaia di persone, compresi numerosi turisti in campeggio, sono state evacuate per precauzione nel Var, nell’entroterra di Saint-Tropez, a causa dell’estendersi di un incendio boschivo acceso da ieri e che ora interessa 3500 ettari di bosco. Le evacuazioni sono avvenute nell’entroterra di Cavalaire e Saint-Tropez, in particolare intorno ai villaggi di Grimaud o La Mole, ha detto. La prefettura del Var ha anche confermato l’evacuazione di diversi campeggi e ha esortato ad evitare le strade adiacenti al Golfo di Saint-Tropez” per non intralciare i soccorsi