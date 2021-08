Il primo volo di rimpatrio per il personale diplomatico italiano e alcuni ex collaboratori afgani è decollato nella tarda serata di ieri da Kabul. Il volo dell’aeronautica militare arriverà nel primo pomeriggio a Roma. A riferirlo una giornalista di Sky Tg24 che si trova a bordo dell’aereo. Il velivolo ha fatto anche uno scalo tecnico ad Islamabad, in Pakistan. Le immagini dell’imbarco.