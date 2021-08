La priorità del Regno Unito, in questo momento, è “adempiere ai propri obblighi”, nei confronti dei cittadini britannici in Afghanistan e nei confronti di coloro che hanno aiutato gli sforzi britannici in quel Paese negli ultimi 20 anni. A dirlo, il primo ministro Boris Johnson, che però lancia un appello alle potenze occidentali: “L’Occidente deve unirsi per dare un nuovo governo a Kabul. Non vogliamo che nessuno riconosca a livello bilaterale il governo dei talebani”. Nessuno, ha continuato, “vuole che l’Afghanistan sia un terreno fertile per il terrorismo” o che “ricada nella situazione precedente al 2001”.