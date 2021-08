Anche le truppe britanniche sono atterrate a Kabul, in Afghanistan, per aiutare i cittadini britannici e i diplomatici ancora nel paese mentre i talebani hanno ormai preso possesso della capitale afghana. Ieri era stata la volta dei militari statunitensi, mentre nella notte è partito il primo volo di rimpatrio italiano. Funzionari talebani hanno affermato che i loro militanti sono entrati in più distretti a Kabul, mentre altri hanno preso il controllo del palazzo presidenziale.