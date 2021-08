“Durante il comitato per la sicurezza abbiamo saputo della presa di Kabul da parte dei talebani. Abbiamo fatto un focus sul problema dell’accoglienza degli afgani che hanno collaborato con gli italiani in Afghanistan. Finora abbiamo accolto 228 persone. Ma la situazione comporterà un’accelerazione dell’accoglienza”, così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, durante la conferenza stampa del 15 agosto parlando della situazione in Afghanistan.