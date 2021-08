Anche oggi sopra quota sette mila i nuovi positivi al covi19 in Italia, 7.188, a fronte di 254.006 tamponi, molecolari e antigenici, processati. Le vittime sono 34. Lo comunica il Ministero della salute con il consueto bollettino quotidiano. Ieri i positivi erano stati 7.409, e i morti per coronavirus 45. Si registra, quindi, un leggero decremento rispetto a venerdì. I test eseguiti due giorni fa erano stati 225.486, di conseguenza il tasso di positività è in lieve calo: dal 3,2% di ieri al 2,8% delle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda le ospedalizzazioni: sono 372 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 3 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 37 (ieri erano 35). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.101, con un incremento di 68 unità rispetto a ieri. Sono ancora in aumento gli attualmente positivi al coronavirus in Italia: sono 126.466, 2.216 più di ieri.

Nella distribuzione geografica del virus SarsCov2 vediamo che il maggior incremento di nuovi positivi si registra in Sicilia (1.013), Emilia-Romagna (765) e Campania (711). Seguono per numeri di nuovi casi Toscana (683), Lombardia (676), Veneto (600), Lazio (583), Sardegna (471), Puglia (334), Piemonte (280), Calabria (237), Marche (199), Liguria (187) e Abruzzo (104). Tutte le altre regioni registrano contagi inferiori alle 100 unità, ma nessuna è covid free. A registrare il minor incremento è il Molise con 6 nuovi casi.

Per quanto riguarda le somministrazioni del vaccino: sono ad oggi 35.503.682 gli italiani immunizzati contro il Covid-19. Si tratta del 60% della popolazione complessiva che ha ricevuto entrambe le dosi o quella unica. L’8,6% è in attesa di seconda dose. Le somministrazioni totali sono salite a 73.659.563, a fronte di 77.365.890 dosi consegnate.

Nell’analisi dell’andamento settimanale del virus, nell’arco temporale lunedì-sabato si evidenzia come il numero dei tamponi processati è in linea con quello della settimana scorsa (1.271.130 vs 1.259.437), ma sono in aumento i nuovi casi (38.671 vs 35.362), i decessi (193 vs 144) e gli ingressi in terapia intensiva (214 vs 151). Il che significa che nell’arco della settimana il virus ha continuato a diffondersi. C’è da dire anche che si registra una diminuzione nel dato dei ricoveri nei reparti ordinari con sintomi da covid (+470 vs +579) ed un aumento delle persone guarite (24.198 vs 18.010).

Se si analizza il singolo giorno rispetto alla settimana precedente si evidenzia come, a fronte di un numero di tamponi inferiore (254.006 vs 293.863), i casi sono comunque in aumento (7.188 vs 6.902), come anche i decessi ( 34 vs 22) e gli ingressi in terapia intensiva ( 37 vs 29). Ma sono aumentati anche i guariti (4.931 vs 3.025). Mostrando, così, in maniera più marcata l’avanzamento del virus.

Articolo in aggiornamento