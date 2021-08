“Ius soli? Gli sbarchi non c’entrano nulla con la legge sulla cittadinanza: la legge che noi proponiamo è per coloro che sono nati in Italia, cresciuti in Italia e che hanno fatto la scuola in Italia. Esattamente come Eseosa Desalu, il giovane che ha vinto la medaglia d’oro nella staffetta olimpica”. Sono le parole del segretario del Pd Enrico Letta, in collegamento dal Circolo Arci Renzino, a Foiano della Chiana (Arezzo) con la trasmissione “In Onda” (La7).

E aggiunge: “La reazione di queste ore da parte di chi ha espresso la sua contrarietà alla legge è completamente sbagliata negli argomenti usati. Parlare di sbarchi non ha nessun legame con quello che proponiamo. Questa legge andrebbe messa in agenda in Parlamento dopo le elezioni amministrative, perché è una classica norma di natura parlamentare. Quindi, noi ci impegneremo per questo obiettivo. Del resto, io l’ho detto sin dal giorno della mia elezione”.