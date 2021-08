“Credo che sia intollerabile ciò che ha detto il sottosegretario Durigon, non è compatibile con la sua permanenza nel governo”. Lo ha detto il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, a margine della sua visita a Sennariolo, uno dei territorio più colpiti dagli incendi di queste settimane in provincia di Oristano. Il ministro M5s è il primo membro del governo che interviene sul caso scoppiato intorno alle parole del sottosegretario leghista, che nel corso di un comizio di Salvini a Latina, aveva proposto di togliere i nomi di Falcone e Borsellino da un parco pubblico, per mettere quello di Arnaldo Mussolini, fratello di Benito. “Io mi auguro che non sui arrivi alla mozione di sfiducia – ha detto il ministro unendosi così agli altri colleghi del Movimento, come il deputato Perantoni che hanno chiesto le dimissioni del leghista. “Credo – ha concluso Paruanelli – che sarà necessario un passo indietro da parte di Durigon”