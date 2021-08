Nella conferenza stampa post consiglio dei ministri, Enrico Giovannini risponde alle domande sul problema del trasporto locale, vera incognita in vista della ripresa di settembre: “Il tasso di riempimento dei treni in zona bianca, dell’80%, resterà tale anche in zona gialla – ha detto il ministro -. Sulla base dei dati che abbiamo chiesto a Istat di raccogliere, emerge chiaramente come ci sia una quota significativa di lavoratori che pensa che continuerà a fare smart working e rallenterà e ridurrà il peso complessivo sui trasporti pubblici locali. Infine è stato chiesto agli occupati e agli studenti che mezzi pensano di usare… sulla base di queste risposte emerge come la domanda di trasporto pubblico locale potrebbe essere inferiore di circa il 20% rispetto al periodo ante covid. Ci sarà una gestione del trasporto pubblico locale adeguata ai bisogni”.