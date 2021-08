Piscine al chiuso, palestre, biblioteche e musei. Sono alcuni dei luoghi pubblici dove da oggi, venerdì 6 agosto, è necessario il green pass per poter accedere. “Più che una limitazione alla libertà, il green pass è un atto di civiltà” racconta un signore prima di andare a nuotare al centro sportivo “Procida”. Davanti a lui, in fila, ci solo altri nuotatori in attesa di entrare. Hanno il green pass stampato o sul cellulare. “Ci ho messo un attimo a scaricarlo da Immuni” racconta una pensionata. Se si cambia location, si assiste alla stessa scena. Davanti alla Pinacoteca Brera c’è una fila di turisti italiani e stranieri. Jacob viene dall’Olanda e ha iniziato il suo viaggio attraverso l’Europa il primo di agosto: “Le regole qui in Italia sono cambiate nel frattempo – spiega mentre mostra il suo green pass – ma è uno strumento facile e accessibile”. Intanto fuori dal museo, i tavolini dei dehor iniziano a riempirsi lentamente. I ristoratori della zona non sembrano essere molto preoccupati dato che lavorano principalmente all’esterno, ma rimangono dei dubbi: “Non capisco la differenza tra lo stare seduto e stare al bancone e non abbiamo ancora capito se possiamo fare andare in bagno chi è seduto all’esterno ma non ha il green pass” si chiede una delle titolari di un ristorante. Perplessità che vengono respinte da un’altra barista che lavora vicino al tribunale: “Piuttosto che richiudere di nuovo è meglio sacrificarci un attimino e andare avanti così”