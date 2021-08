Una festa a cui hanno partecipato un centinaio di persone a Pantelleria in provincia di Trapani si è trasformata in un focolaio di Covid, con 70 positivi tutti contagiati dalla variante Delta. Tra questi, tre sono casi gravi e hanno necessitato del ricovero in terapia intensiva in uno degli ospedali Covid della Sicilia occidentale. Dal tracciamento eseguito dall’Asp di Trapani è emerso che quasi tutte le persone colpite dal virus non erano vaccinate.

I positivi sono tutti residenti a Pantelleria e ora si trovano in isolamento insieme a tutte le persone entrate in contatto con loro. Il sindaco, Vincenzo Campo, ha commentato l’accaduto ricordando l’importanza della campagna vaccinale “Nell’isola solo la metà dei residenti è vaccinata e quasi la totalità dei contagiati era senza vaccino”, ha detto il primo cittadino. “Dobbiamo accelerare per vaccinare tutti i residenti e rendere Pantelleria Covid-free”, ha concluso Campo.