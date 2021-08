Alle 14 di domenica 1 agosto la Camera dei deputati è convocata per “l’esame del disegno di legge di delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello, previo esame e votazione della questione pregiudiziale di costituzionalità”.

La riforma della giustizia arriva in Aula dopo i correttivi sui tempi dell’appello per i reati legati all’associazione mafiosa approvati in Consiglio dei ministri grazie alla spinta del M5s.