“Quando si parla di reati di mafia che non devono restare impuniti attenzione anche ai reati spia della mafia. Penso a reati come il falso in bilancio o il traffico illecito di rifiuti” così il senatore M5S Danilo Toninelli sulla riforma della giustizia. E su Conte: “Sto riscontrando una grandissima fiducia nei confronti di Giuseppe Conte. Questa riforma la può trattare una persona che conosce bene il diritto. Conte è la persona giusta”.