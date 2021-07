“A causa della riforma Cartabia la giustizia diventerà sempre più di classe e ci saranno alcuni in grado di sottrarsi al giudizio. Per me bisogna ricominciare a parlare di depenalizzazione perché noi portiamo a dibattimenti fatti che forse andrebbero gestiti in altro modo”. Così Nicola Morra al termine della riunione del comitato sull’ordine pubblico e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura a Napoli sulla riforma promossa dalla ministra Marta Cartabia.