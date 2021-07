Dopo 15 giorni di agonia ha smesso di battere il cuore della bimba di 11 anni di Palermo che, affetta da una grave forma di malattia metabolica, aveva contratto il Covid dopo che la sorella maggiore era rientrata da un viaggio in Spagna. La bambina era stata ricoverata due settimane fa all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo dove è stato confermato che aveva contratto la variante Delta del virus. Appena ricoverata le sue condizioni sono sembrate subito gravi: “È stata subito intubata, purtroppo, le sue condizioni sono apparse molto critiche”, conferma la responsabile sanitaria Maria Lucia Furnari. Nelle scorse settimane era stato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, a puntare il dito contro i genitori della undicenne: “Sono No Vax”, aveva detto Musumeci. Che oggi è tornato a parlare della bambina con un semplice messaggio di cordoglio: “Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande. Ogni qualvolta il Covid spegne una vita è una sconfitta per tutti. E non c’è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è momento di silenzio e di dolore”.

“I genitori della bambina non hanno contratto il virus, non saprei dire se sono vaccinati o meno ma non credo sia il momento di focalizzare l’attenzione su questo” ha spiegato invece Furnari. Che ha continuato sottolineando l’importanza della vaccinazione anche tra i più giovani: “Credo sia importante che la gente capisca l’urgenza della vaccinazione soprattutto nei soggetti fragili e anche nei ragazzi, è importante si comprenda che sebbene la maggior parte dei giovani risulta asintomatica non sono state poche le conseguenze post Covid. È necessaria la vaccinazione dei più giovani, poi, soprattutto in vista del rientro a Scuola. Moderna ha mostrato di essere un ottimo vaccino per i ragazzi, la vaccinazione in questa fascia d’età può fare molto perché la circolazione del virus si fermi”.