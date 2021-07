“Il Movimento 5 stelle ha fatto di tutto per tutelare la salute dei cittadini italiani. Per questo condividiamo la scelta del green pass. È un aggravio in più che garantisce maggiori libertà, grazie a esso si scongiurano nuove chiusure“. Sono le parole dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’uscita da Montecitorio dopo l’incontro con alcuni parlamentari del M5s. Conte ha parlato anche di scuola: “Bisogna far di tutto per tornare in presenza, lo dobbiamo ai nostri ragazzi. Trasporti? Moltiplicarli significherebbe ricorrere a investimenti insostenibili, bisogna puntare su protocolli di sicurezza”.